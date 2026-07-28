美晶片股跌勢煞不住！台指期夜盤走勢受牽制 台積電ADR盤前跌3.5%

台指期夜盤28日開盤時，在美股電子盤跌幅出現收斂跡象中，以41,779點、上漲206 點開出後，在國際油價持續走跌、意味中東地緣風險降低下，一路上攻，最高來到41,859點、上漲286點，但在全球半導體股跌勢煞不住中，行情又快速拉回，最低來到41,178點、下跌395點，再寫波段回檔新低，之後又回升至平盤上下震盪，截至晚間約21點，指數約在41,673點、上漲100點。

28日美股電子盤焦點，在於日盤時，韓股重挫10.8%、日股下跌3.9%後，記憶體等半導體股跌勢蔓延至美股電子盤，在晚間20點過後，美光（Micron）下跌約7%、超微（AMD）下跌4.4%、英特爾（Intel）下跌約5%、康寧大跌約16%、SK海力士（SK Hynix）逾4%，台積電ADR受熊本大地震拖累也走跌逾3.5%中，儘管WTI、布蘭特等指標油價在美伊戰火暫止，分別下跌逾1%，道瓊電子盤一度上漲逾500點，標普電子盤在晚間8點後也由黑翻紅，但那達克電子盤持續走弱下，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,263元、下跌11元附近遊走，電子期上漲0.01%，半導體期上漲0.81%，中型100期貨指數上漲1.35%。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股開低走低、收長黑K棒，上周台股止跌上攻過程成交金額始終無法放大，終於導致盤勢轉弱，28日跌破7月20日低點41,967，短中期均線在43,700~44,900形成沉重反壓，指數即便反彈，若無法擴量跟進，最好狀況將是震盪整理，下檔支撐觀察5月20日型態低點39,967，約在持續走揚的半年線附近。