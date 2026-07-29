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全民權證／祥碩 瞄準逾90天
祥碩（5269）在第3季營運展望上，雖PC市場依舊疲弱，但自有品牌PCIe Gen 4開始貢獻營收，USB4 Host Controller切入新機器人客戶供應鏈，市場預估第3季營收27億元、季減1.3%。
毛利率方面，受惠自有品牌營收占比持續提高，產品組合優化，毛利率季增1.1個百分點至53.6%，營業利益7.6億元、季增1.6%，市場預估稅後純益20.3億元、季增3%，每股純益（EPS）27.2元，本業動能回溫。後市隨PCIe Gen5∕Gen6與USB4 V2持續開發，新產品、新客戶與新製程同時推進，市場預估今年EPS上看104.2元，明年進一步成長至137.4元。
權證券商建議，看好祥碩股價表現投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的商品介入。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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