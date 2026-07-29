全民權證／貿聯 挑價內外10%

貿聯-KY（3665）6月營收85.18億元，創單月新高，月增15.9%，年增63.8%，單月稅後純益11.8億元，年增60.78%，每股純益（EPS）6.05元；第2季營收為232.53億元，季增11.5%，年增37.3%，創單季新高；上半年營收441.11億元，年增34%，也創同期新高。

法人指出，營運受惠於高單價與高毛利產品出貨量增加，表現優於預期。展望後市，法人指出，800G AEC已開始拉貨，將有望帶動營收與毛利成長，且下一代Vera Rubin預期於第4季出貨，將搭配1.6T 5公尺AEC與800G AEC混合配置，將帶動AEC逐季成長。

權證券商建議，看好貿聯-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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