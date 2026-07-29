聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／亞翔 兩檔動能強

經濟日報／ 記者崔馨方整理

亞翔（6139）受惠記憶體客戶積極赴東協擴建產能，帶動工程接單動能升溫。法人看好後續接單與獲利展望，維持「強力買進」評等，目標價1,500元。

法人分析，亞翔目前在手訂單累計達4,400億元，對整體市場展望維持審慎樂觀。其中，最看好台灣與新加坡市場。亞翔在台聚焦政府大型公共建設商機，包括台北捷運東環段、國道拓寬及蘇花安計畫等；高科技領域則鎖定先進封裝、12吋晶圓廠、生醫製藥及資料中心等新興需求，可望成為未來接單成長的重要動能。

權證發行商建議，看好亞翔後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

亞翔 東協 權證

延伸閱讀

期貨商論壇／中美晶期 有看頭

聯茂 挑價內外15%

全民權證／緯穎 挑價內外20%

鴻海、台達電 四檔靚

相關新聞

鴻海、緯創 權證認購有戲

台股近期受美、韓科技股動盪拖累，大盤上沖下洗波動劇烈，法人動作也不一致；不過，觀察外資及投信兩大法人近期仍同步買超部分個股，皆是具基本面、業績成長性及產業發展性者。在大盤動盪期間，不妨伺機布局「外資投信同買概念股」相關權證，以小搏大。

凱基金、玉山金 權證四檔靚

台股受中東緊張情勢、美股超級財報周等多重因素影響，台股近日震盪劇烈，外資、投信買盤轉進金融股，積極加碼凱基金（2883）、玉山金（2884）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

大成鋼硬挺 權證押逾四個月

全球股市跌跌不休，尤其累積不小漲幅的費城半導體指數、韓股等近日都出現大幅修正，台股也跌破季線支撐，而大成鋼（2027）受惠外資及投信兩大法人主力買盤支持，股價仍站在月線、季線之上，表現相對強勢。

全民權證／亞翔 兩檔動能強

亞翔（6139）受惠記憶體客戶積極赴東協擴建產能，帶動工程接單動能升溫。法人看好後續接單與獲利展望，維持「強力買進」評等，目標價1,500元。

全民權證／祥碩 瞄準逾90天

祥碩（5269）在第3季營運展望上，雖PC市場依舊疲弱，但自有品牌PCIe Gen 4開始貢獻營收，USB4 Host Controller切入新機器人客戶供應鏈，市場預估第3季營收27億元、季減1.3%。

全民權證／貿聯 挑價內外10%

貿聯-KY（3665）6月營收85.18億元，創單月新高，月增15.9%，年增63.8%，單月稅後純益11.8億元，年增60.78%，每股純益（EPS）6.05元；第2季營收為232.53億元，季增11.5%，年增37.3%，創單季新高；上半年營收441.11億元，年增34%，也創同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。