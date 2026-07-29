全民權證／亞翔 兩檔動能強

台股近期受美、韓科技股動盪拖累，大盤上沖下洗波動劇烈，法人動作也不一致；不過，觀察外資及投信兩大法人近期仍同步買超部分個股，皆是具基本面、業績成長性及產業發展性者。在大盤動盪期間，不妨伺機布局「外資投信同買概念股」相關權證，以小搏大。

2026-07-29 02:15