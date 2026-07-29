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全民權證／亞翔 兩檔動能強
亞翔（6139）受惠記憶體客戶積極赴東協擴建產能，帶動工程接單動能升溫。法人看好後續接單與獲利展望，維持「強力買進」評等，目標價1,500元。
法人分析，亞翔目前在手訂單累計達4,400億元，對整體市場展望維持審慎樂觀。其中，最看好台灣與新加坡市場。亞翔在台聚焦政府大型公共建設商機，包括台北捷運東環段、國道拓寬及蘇花安計畫等；高科技領域則鎖定先進封裝、12吋晶圓廠、生醫製藥及資料中心等新興需求，可望成為未來接單成長的重要動能。
權證發行商建議，看好亞翔後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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