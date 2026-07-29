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大成鋼硬挺 權證押逾四個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

全球股市跌跌不休，尤其累積不小漲幅的費城半導體指數、韓股等近日都出現大幅修正，台股也跌破季線支撐，而大成鋼（2027）受惠外資及投信兩大法人主力買盤支持，股價仍站在月線、季線之上，表現相對強勢。

美國總統川普7月20日正式簽署行政命令，針對承諾2029年初前開工興建、擴建或翻修美本土原鋁冶煉廠業者，可取得對應數量的原鋁進口關稅優惠配額，稅率由50%降低至25%。

法人認為，此政策推出主因高純度原鋁為國防軍工核心不可替代原料，而關稅減半直接受惠對象，主要為上游業者。鑑於美國鋼鋁50%關稅並未改變，當地鋁材供應持續吃緊，預估不影響終端鋁材的高溢價結構。雖政策名義上以國防供應鏈安全為主，但因國防用鋁占全美總需求比率低（推估小於5%），預期多出的配額與產能將大量外溢至其他產業。

法人看好，趨勢對中游鋁捲板製造商大成鋼亦屬利多，考量EGA為大成鋼原鋁供應商，其透過與世紀鋁業合資享有的關稅優惠配額及未來北美在地產能開出，不僅有助於穩定大成鋼原料供應來源，更可降低其原料採購成本，進一步提升獲利空間。

另一方面，美國AI資料中心建置所需的高規格不銹鋼管材，對耐腐蝕、耐壓、尺寸精度與管壁規格要求較高。而美國當地可供應資料中心高規格管材的工廠僅約三座，其中，兩座為大成鋼所屬工廠，在認證、製程與在地交貨優勢下，預期將成為美國資料中心不銹鋼管材的主要供應商。

看好大成鋼後續表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的權證入手。

大成鋼 韓股 關稅

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