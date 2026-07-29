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凱基金、玉山金 權證四檔靚
台股受中東緊張情勢、美股超級財報周等多重因素影響，台股近日震盪劇烈，外資、投信買盤轉進金融股，積極加碼凱基金（2883）、玉山金（2884）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。
凱基金自結至6月稅後純益284.4億元，累計每股純益（EPS）約1.64元，獲利創新高，優於市場預期，其中，凱基銀行前六月稅後純益42.76億元，年成長26.5%，主要受惠於整體存放款規模穩定擴張，淨利息收益及財富管理業務帶動手續費收入持續成長。
凱基證券前六月稅後純益179.3億元，續創同期新高，年成長達383.4%，主要受惠台股成交量能及指數持續創高，手續費及部位評價利益增加，經紀暨財富管理、衍商、自營、承銷等業務皆有獲利貢獻。
由於凱基金自結累計純益優於市場預期，市場上修今、明年EPS各約2.3元、2.36元。
玉山金方面，6月單月稅後純益37億元、年成長42.5%，累計前六月稅後純益214.3億元，年成長27.8%，獲利創同期新高，累計上半年EPS約1.32元；其中，玉山銀行累計上半年稅後純益188億元，較去年同期成長11.4%，玉山證券28.2億元，年成長206.5%，玉山創投轉虧為盈、獲利貢獻10億元，玉山投信獲利貢獻2.7 億元。玉山金控目前每股淨值約16.86元。
展望2026年，考量國內經濟前景持續看好，帶動玉山銀行今年放款可望有雙位數增長，再加上美國近期殖利率曲線逐步正常化，推升外幣利差及NIM改善，並帶動整體淨利息收益年增14%，預估今年稅後純益387.7億元，年增12.9%，EPS為2.39元。
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