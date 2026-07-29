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鴻海、緯創 權證認購有戲

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

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台股近期受美、韓科技股動盪拖累，大盤上沖下洗波動劇烈，法人動作也不一致；不過，觀察外資及投信兩大法人近期仍同步買超部分個股，皆是具基本面、業績成長性及產業發展性者。在大盤動盪期間，不妨伺機布局「外資投信同買概念股」相關權證，以小搏大。

近期台股盤勢波動加劇，三大法人中以外資賣壓最為明顯。不過，外資與投信近期也有同步買超標的，特別是基本面穩健、業績明顯成長，以及產業前景看佳的個股，例如鴻海（2317）、緯創（3231）等，可望成為短線權證操作的優先選擇。

AI伺服器需求持續升溫，輝達（NVIDIA）重申訂單動能強勁、營收成長加速，並看好CPU新市場貢獻。隨GB300機櫃出貨放量、Rubin晶片開始交付，加上大型ODM持續擴產，市場看好AI供應鏈後市，包括鴻海、緯創、廣達等。

鴻海預計於8月12日舉行法說會，財報表現可望優於預期。法人分析，旗下工業富聯上半年AI伺服器營收年增230%，隨著下半年GB系列產品出貨擴大，以及第4季VR產品放量，預期全年AI相關營收將維持倍數成長。

鴻海自GB產品上游即承接NVIDIA訂單，預估今年底美國產能將超越墨西哥，並持續強化散熱零組件布局，憑藉垂直整合優勢，營業利益率到2027年仍有望維持3%以上。由於短、中長期成長動能明確，法人對其維持「買進」評等。

緯創受惠於AI伺服器需求持續高速成長，2026年營運表現亮眼。法人分析，AI伺服器仍是主要成長引擎，除現有產品需求強勁外，GB300平台將於下半年擴大出貨，次世代Vera Rubin平台也預計於今年底逐步放量。

隨著新產品導入及海外產能開始貢獻營收，緯創有望持續受惠於AI基礎建設投資熱潮，下半年營運表現預期優於上半年，全年營收與獲利再創新高可期。

權證發行商建議，看好鴻海、緯創等「外資投信同買概念股」的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過120天以上的權證介入，藉以放大槓桿利潤。

緯創 鴻海 廣達

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