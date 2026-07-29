期貨商論壇／原油期 波動劇烈

受到中東地緣政治衝突急遽升溫的驅動，近期國際油價呈現猛烈上攻態勢，布蘭特原油一度強勢突破每桶100美元大關，創下近一個月新高，但因外交斡旋消息出現獲利了結回檔，但整體原油定價仍由極高的供給中斷風險溢價所主導。

本波油價飆升的底層邏輯，在於全球能源物流面臨「兩大咽喉同時受威脅」的極端情境。隨著美伊衝突再起，疊加葉門胡塞組織在紅海攻擊沙烏地阿拉伯油輪，此外，哈薩克因黑海管線遭無人機攻擊而減產，進一步放大市場對實體原油供應鏈斷裂的恐懼。

儘管期間美國官方數據顯示原油與成品油庫存短暫上升，但在全球商業庫存與戰略儲油水位長期偏低的背景下，原油現貨與近月合約價差大幅擴張，形成極其陡峭的「逆價差」，印證當前實體物流確實面臨緊繃，終端買盤被迫在現貨市場加價搶糧。

高油價的外溢效應也迅速席捲總經層面，能源成本飆升再度喚醒市場的通膨尾端風險，成為帶動美債殖利率急升與美元偏強的關鍵推手。短期內，原油市場的走向將持續在「實體供給受阻」與「外交斡旋降溫」之間進行劇烈的多空拉鋸。欲參加行情的投資人建議嚴守資金水位，若想輕鬆參與也可運用ETF商品如00715L、00642U、00673R等，去做相對應的資產配置。（永豐期貨提供）

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