期貨商論壇／台指期 避險利器

富邦期貨分析師曹富凱表示，亞洲股市昨（28）日遭遇突如其來的利空衝擊。中國大型記憶體業者宣布擴充產能，引發市場擔憂全球記憶體市場供給增加，未來恐導致價格競爭加劇，半導體族群率先承壓，南韓記憶體與科技權值股賣壓湧現，拖累韓股盤中一度重挫超過8%，並觸發熔斷機制，市場恐慌情緒快速向亞洲市場蔓延。

在韓股重挫帶動下，台股亦難倖免，台指期開盤後一路震盪走低，終場大跌逾2,000點，跌幅超過5%，成為台指期史上第二大單日跌點。從盤面觀察，美股科技股財報仍有機會成為後續市場的重要支撐力量，但在產業供需變化尚未明朗前，投資人仍需留意半導體族群評價修正風險。

展望後市，市場焦點除關注美國大型科技企業財報與AI資本支出展望外，也將觀察中國記憶體擴產是否進一步影響全球供需平衡，及韓股能否止穩，若國際股市情緒改善，不排除台指期有望出現技術性反彈；但若產業競爭疑慮持續擴大，台指期短線仍可能維持高波動格局。

在市場震盪加劇之際，投資人宜適度控管持倉部位與槓桿水位，善用台指期及微型台指期等衍生性商品進行避險與資金配置，並留意國際市場消息與企業財報結果，待市場情緒逐步穩定後，再依趨勢變化調整投資策略。（富邦期貨提供）

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