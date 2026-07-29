台指期 外資加碼空單

台股昨（28）日開低走低，終場重挫2,030點、收41,603點，跌破42,000點關卡；台指期也同步跳水2,267點至41,613點，正價差9.64點。期貨商建議，目前台指期不只摜破42,000點大關，同時跌破前波低點，上檔壓力逐步加重，尚未出現止跌訊號，因此在站回季線前，整體空方架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加2,084口至4,781口，其中外資淨空單增加3,556口至82,255口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,029口至2,020口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權空方略為表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周三結算的買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在39,800點。

整體來說，隨季線失守，大盤技術面已經離開單邊多頭走勢，投資人須密切觀察美股科技巨頭即將公布的財報能否提供基本面支撐，以及外資賣超力量何時收斂。在多頭訊號未明、空頭連鎖反應下，切忌盲目進場接刀，靜待市場流動性重新修復。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股跌破高檔區間，目前呈現M型空方結構下，短線轉以保守看待。

台新期貨認為，昨日電子權值股全面下殺，台指期跳空開低後，賣壓持續湧現，終場指數重挫、以長黑K棒作收。目前指數不只摜破42,000點大關，同時跌破前波低點，上檔壓力逐步加重，尚未出現止跌訊號，因此在站回季線以前，整體空方架構不變。