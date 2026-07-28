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費半、台積電ADR、台指期夜盤重挫 市場焦點直指輝達循環融資

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

28日凌晨收盤時，包括費城半導體、輝達台積電ADR、台指期夜盤同步下跌，市場焦點直指輝達「循環融資」所引發。

分析師指出，輝達在上周五（24日）與韓國SK集團宣布達成一項規模逾5,000億美元的AI合作計畫，同時輝達正與OpenAI洽談一項高達2,500億美元的融資信用擔保。這導致近期輝達的五年期信用違約交換（CDS）利差創下活躍交易以來的單日最大漲幅，飆升約0.14個百分點至0.82%，市場開始針對輝達承擔的潛在財務與債務風險要求更高的風險補償，同時也再次引發市場對循環融資的隱憂。

不過，這次的擔憂與2025年10月時相比，本次事件在性質與市場反應上有顯著差異。過去市場主要討論的是AI公司間的股權注資與硬體採購循環，擔憂的是終端需求是否被誇大以及股票評價是否合理；如今，輝達的角色正轉變為融資擔保人，其風險已從單純的營收灌水疑慮，升級為表外或有負債。市場的反應也從本益比蔓延至違約風險。

但目前引發債務違約或AI泡沫破滅的可能性仍低，因為輝達擁有極強的自由現金流與資產負債表，加上科技巨頭對AI算力的需求仍然迫切、GPU雲端租賃檟格還在上漲，短期內看不到供需反轉的跡象。目前最大的風險在於OpenAI等AI模型商的現金流出現斷鏈，但在算力需求仍強勁下，輝達的GPU仍可以輕易找到買家接手，因此對輝達而言，風險相對可控。

輝達 台積電ADR 台積電

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