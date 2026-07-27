美伊緊張情勢降溫 台指期夜盤上半場站回44K大關

台指期夜盤27日開盤時，在美伊緊張情勢降溫，美股電子盤反彈帶動中，以43,956點、上漲76點開出後，指數一路上攻，且隨布蘭特等原油持續走弱、美股電子盤漲勢持續擴大，最高來到44,241點、上漲361點，截至晚間約21點，指數約在44,192點、上漲312點，收復44K大關。

27日美股電子盤焦點，在於美伊雙方均暫停攻擊下，布蘭特、WTI等指標油價全面重挫，跌幅一度同步逾6%，前者並跌破90美元大關，帶動美元、美國10年期公債殖利率、黃金同步反彈，美光（Micron）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、超微（AMD）、微軟（Microsoft）、Meta等巨頭全面上揚，道瓊、那斯達克、標普等電子盤勁揚，儘管傳出美國可能對中國大陸AI企業展開調查、並擬實施制裁，但無礙市場人氣，道瓊電子盤上漲逾600點、那斯達克則逾400點，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,367元、上漲4元附近遊走，電子期上漲0.33%，半導體期上漲1.43%，中型100期貨指數上漲0.88%。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股雖量縮下跌，但留下超過650點的下影線，不過上檔均線壓力仍沉重，加上成交量連日下滑，短線若不能盡快重回5日線與季線，反彈力道有限，待量能回升到5日甚至20日均量之上、並站回季線，才有利台股多方進攻。