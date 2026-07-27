全民權證／大立光 兩檔衝鋒

大立光（3008）6月營收37.12億元，月減19.18%，年減10.46%；累計前六月營收292.08億元，年增11.26％。大立光表示，7月拉貨動能會比6月好一點，8月又比7月好，產能利用率滿載。

法人認為，蘋果將在今年秋天發表iPhone 18新機，大立光為鏡頭主力供應商。法人看好新機亮相鋪貨潮點火，大立光7月營收有望展現成長動能。至於外界高度關注大立光切入共同封裝光學（CPO）應用進展，目前主要著墨多通道高階FAU關鍵零組件，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列（Fiber Array）。

權證券商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證。（台新證券提供）