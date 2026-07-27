全民權證／京元電 選逾80天

受到AI加速器、高速運算及先進封裝測試需求持續成長，帶動京元電子（2449）受惠AI晶片測試內容增加及產能擴充，法人看好因測試單價提升，有利京元電獲利表現。

法人分析，京元電因具有自製預燒爐優勢，在AI GPU成品測試市場具有領導地位。隨新一代Rubin晶片架構更複雜且功耗大增，其測試時間預計將較前一代Blackwell增加，帶動測試單價提升。此外，隨著新款ASIC功耗提升，客戶也將導入高單價系統級測試，將成為京元電新的營收成長引擎，法人看好其中長期的成長。

權證發行商表示，可挑選價內外20%以內，距到期日80天以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）