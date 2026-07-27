聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／京元電 選逾80天
受到AI加速器、高速運算及先進封裝測試需求持續成長，帶動京元電子（2449）受惠AI晶片測試內容增加及產能擴充，法人看好因測試單價提升，有利京元電獲利表現。
法人分析，京元電因具有自製預燒爐優勢，在AI GPU成品測試市場具有領導地位。隨新一代Rubin晶片架構更複雜且功耗大增，其測試時間預計將較前一代Blackwell增加，帶動測試單價提升。此外，隨著新款ASIC功耗提升，客戶也將導入高單價系統級測試，將成為京元電新的營收成長引擎，法人看好其中長期的成長。
權證發行商表示，可挑選價內外20%以內，距到期日80天以上的認購權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。