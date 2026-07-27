全民權證／緯穎 挑價內外20%

台指期夜盤27日開盤時，在美伊緊張情勢降溫，美股電子盤反彈帶動中，以43,956點、上漲76點開出後，指數一路上攻，且隨布蘭特等原油持續走弱、美股電子盤漲勢持續擴大，最高來到44,241點、上漲361點，截至晚間約21點，指數約在44,192點、上漲312點，收復44K大關。

2026-07-27 21:09