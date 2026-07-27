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全民權證／緯穎 挑價內外20%
緯穎（6669）昨（27）日逆勢上漲0.2%至5,745元。法人看好2027年Trainium 3將放量，緯穎出貨加速且獲得AMD Helios機櫃主要供應地位，因此維持「買進」投資評等，目標價上修至7,945元。
展望2027年，法人分析，隨著Trainium 3全面放量，根據調查，該產品生命周期預計將出貨4.9萬套PDS氣冷系統及8,000套水冷Teton Max系統，其中2027年可望出貨約3.3萬至3.4萬套PDS，以及8,000套Teton Max。隨著出貨規模擴大，ASIC相關營收可望重返成長軌道，預估明年將年增88%。
權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、剩餘天數100天以上的認購權證靈活操作，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）
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