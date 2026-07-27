貴金屬 ETF盯四個月

地緣政治風險、美元走勢持續牽動原物料行情，商品型ETF表現受關注。其中，黃金近期走勢回彈，銅價則受惠AI資料中心建設、電網升級及能源轉型帶動的長線需求，吸引資金布局。盤面上，期元大S&P黃金（00635U）、期街口道瓊銅（00763U）等商品ETF表現備受關注。

法人表示，7月國際金價呈震盪打底格局，受美國強韌經濟數據、高利率環境與油價波動交織影響。另外，中東地緣衝突引發布蘭特原油飆破百美元，初期激發黃金避險與抗通膨買盤；隨後油價加劇通膨擔憂，反而抑制金價走弱。

此外，美國失業救濟人數等數據維持強勁，市場預期聯準會升息機會，推升10年期美債殖利率至4.6%附近，美元指數維持百元以上震盪，利率和美元強勢提高黃金機會成本，限制其上行空間。強勁經濟指標與貨幣緊縮預期壓制金價，法人保守看待短線行情，但長線趨勢仍是向上。

銅價方面，關注全球礦山供應是否再受干擾，以及中國需求與現貨溢價能否延續強勢。若後續出現物流受阻、礦場檢修延長，或大型礦商再次下修產量預估，將進一步強化市場對中長期供應偏緊的預期。

權證發行商建議，看好00635U、00763U等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。