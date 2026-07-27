鴻海、台達電 四檔靚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前重申，Vera Rubin晶片已經進入大規模生產，帶動供應鏈包括鴻海（2317）、台達電（2308）後市營運想像空間，相關權證也受矚目。

鴻海第2季營收創歷年新高，也優於市場預期。法人分析，鴻海為AI伺服器組裝龍頭，同時受惠GB系列與ASIC伺服器的成長動能，將帶動AI營收創下歷史新高。由於鴻海不論在GPU或ASIC領域都展現強勢競爭力，預期將延續並維持整體四成以上的市占率。且因自製零組件具備高毛利率優勢，將有效帶動絕對利潤規模與實質獲利金額增加。

另外鴻海CPO 交換器預期於下半年開始放量，明年續處於強勁成長；電動車方面，也將有車型在下半年正式出貨至澳洲與紐西蘭市場，可望為長期營運增添新成長動能。展望第3季，預期AI機櫃將呈現季增，ICT產品進入新品出貨旺季，預估第3季整體營運將是雙位數的季增及年增。

台達電則因進行價格調整，第3季產品將反映新價格；AI伺服器AC╱DC及DC╱DC訂單強勁，以及一般伺服器需求穩健；其餘產品如交通、自動化、零組件、液冷及風扇，因季節性因素將季增，預估第3季營運也將呈現季增與年增。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與台達電後續表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日60天以上的權證介入，透過靈活操作以小金搏大利。