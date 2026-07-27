聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海、台達電 四檔靚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前重申，Vera Rubin晶片已經進入大規模生產，帶動供應鏈包括鴻海（2317）、台達電（2308）後市營運想像空間，相關權證也受矚目。

鴻海第2季營收創歷年新高，也優於市場預期。法人分析，鴻海為AI伺服器組裝龍頭，同時受惠GB系列與ASIC伺服器的成長動能，將帶動AI營收創下歷史新高。由於鴻海不論在GPU或ASIC領域都展現強勢競爭力，預期將延續並維持整體四成以上的市占率。且因自製零組件具備高毛利率優勢，將有效帶動絕對利潤規模與實質獲利金額增加。

另外鴻海CPO 交換器預期於下半年開始放量，明年續處於強勁成長；電動車方面，也將有車型在下半年正式出貨至澳洲與紐西蘭市場，可望為長期營運增添新成長動能。展望第3季，預期AI機櫃將呈現季增，ICT產品進入新品出貨旺季，預估第3季整體營運將是雙位數的季增及年增。

台達電則因進行價格調整，第3季產品將反映新價格；AI伺服器AC╱DC及DC╱DC訂單強勁，以及一般伺服器需求穩健；其餘產品如交通、自動化、零組件、液冷及風扇，因季節性因素將季增，預估第3季營運也將呈現季增與年增。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與台達電後續表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日60天以上的權證介入，透過靈活操作以小金搏大利。

鴻海 台達電 黃仁勳

延伸閱讀

智邦、金像電 四檔靚

日月光、京元電 四檔靚

成熟製程、矽晶圓 動能強

英特爾擴張速度有限、對台積電供應鏈影響小 美銀及瑞銀看好13檔台股

相關新聞

美伊緊張情勢降溫 台指期夜盤上半場站回44K大關

台指期夜盤27日開盤時，在美伊緊張情勢降溫，美股電子盤反彈帶動中，以43,956點、上漲76點開出後，指數一路上攻，且隨布蘭特等原油持續走弱、美股電子盤漲勢持續擴大，最高來到44,241點、上漲361點，截至晚間約21點，指數約在44,192點、上漲312點，收復44K大關。

南亞科、華邦電 認購夯

長鑫科技昨（27）日在上海科創板掛牌，首日大漲470%，一舉成為中國大陸市值最高上市公司，帶動同產業股表現。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資人可以留意南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關權證的布局機會。

鴻海、台達電 四檔靚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前重申，Vera Rubin晶片已經進入大規模生產，帶動供應鏈包括鴻海（2317）、台達電（2308）後市營運想像空間，相關權證也受矚目。

貴金屬 ETF 盯四個月

地緣政治風險、美元走勢持續牽動原物料行情，商品型ETF表現受關注。其中，黃金近期走勢回彈，銅價則受惠AI資料中心建設、電網升級及能源轉型帶動的長線需求，吸引資金布局。盤面上，期元大S&P黃金（00635U）、期街口道瓊銅（00763U）等商品ETF表現備受關注。

全民權證／緯穎 挑價內外20%

緯穎（6669）昨（27）日逆勢上漲0.2%至5,745元。法人看好2027年Trainium 3將放量，緯穎出貨加速且獲得AMD Helios機櫃主要供應地位，因此維持「買進」投資評等，目標價上修至7,945元。

全民權證／京元電 選逾80天

受到AI加速器、高速運算及先進封裝測試需求持續成長，帶動京元電子（2449）受惠AI晶片測試內容增加及產能擴充，法人看好因測試單價提升，有利京元電獲利表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。