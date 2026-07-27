聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／中美晶期 有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理

中美晶（5483）為全球重要矽晶圓供應商，產品涵蓋半導體矽晶圓、太陽能材料、及再生能源領域，近年持續聚焦高階12吋矽晶圓與先進製程應用。隨AI、HPC及先進封裝需求快速成長，帶動高階矽晶圓需求穩步提升，憑藉著完整產品布局與集團資源整合優勢，持續強化在AI半導體供應鏈中的競爭力。

在基本面營運方面，中美晶6月營收月增14.8%、年增7.6%，第2季營收季成長8.9%、年增率4.3%，上半年營收突破400億元大關，第2季營收及6月營收亦雙雙刷新歷年同期紀錄。公司表示，目前客戶拉貨動能持續改善，營收表現符合預期。

產品布局方面，隨AI伺服器、高速運算及資料中心持續擴建，先進製程晶片需求同步提升，中美晶亦積極推動全球產能布局，美國、日本及歐洲新產能陸續建置，以因應長期需求成長。

展望後市，AI仍是推動半導體產業成長的主要動能。隨全球晶圓庫存逐步回歸正常水位，加上先進製程與高階晶圓需求持續提升，營運有望穩步回升。法人亦看好，中美晶在半導體與綠能雙引擎帶動下，營運成長動能可望逐步增強，投資人可透過中美晶期貨進行布局。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

中美晶 矽晶圓 營收

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

華新半導體事業 邁入成長周期

成熟製程、矽晶圓 動能強

半導體主題 ETF 績效佳 00913今年來漲逾111%

相關新聞

美伊緊張情勢降溫 台指期夜盤上半場站回44K大關

台指期夜盤27日開盤時，在美伊緊張情勢降溫，美股電子盤反彈帶動中，以43,956點、上漲76點開出後，指數一路上攻，且隨布蘭特等原油持續走弱、美股電子盤漲勢持續擴大，最高來到44,241點、上漲361點，截至晚間約21點，指數約在44,192點、上漲312點，收復44K大關。

期貨模擬賽 三校大贏家

臺灣期貨交易所舉辦「115年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」已順利完賽，本次吸引53所大專院校、1,090位學生踴躍組隊參賽，透過期交所「新一代虛擬交易所」平台進行實戰模擬。

期貨商論壇／中美晶期 有看頭

中美晶（5483）為全球重要矽晶圓供應商，產品涵蓋半導體矽晶圓、太陽能材料、及再生能源領域，近年持續聚焦高階12吋矽晶圓與先進製程應用。隨AI、HPC及先進封裝需求快速成長，帶動高階矽晶圓需求穩步提升，憑藉著完整產品布局與集團資源整合優勢，持續強化在AI半導體供應鏈中的競爭力。

南亞科、華邦電 認購夯

長鑫科技昨（27）日在上海科創板掛牌，首日大漲470%，一舉成為中國大陸市值最高上市公司，帶動同產業股表現。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資人可以留意南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關權證的布局機會。

鴻海、台達電 四檔靚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前重申，Vera Rubin晶片已經進入大規模生產，帶動供應鏈包括鴻海（2317）、台達電（2308）後市營運想像空間，相關權證也受矚目。

貴金屬ETF盯四個月

地緣政治風險、美元走勢持續牽動原物料行情，商品型ETF表現受關注。其中，黃金近期走勢回彈，銅價則受惠AI資料中心建設、電網升級及能源轉型帶動的長線需求，吸引資金布局。盤面上，期元大S&P黃金（00635U）、期街口道瓊銅（00763U）等商品ETF表現備受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。