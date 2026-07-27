期貨商論壇／中美晶期 有看頭

中美晶（5483）為全球重要矽晶圓供應商，產品涵蓋半導體矽晶圓、太陽能材料、及再生能源領域，近年持續聚焦高階12吋矽晶圓與先進製程應用。隨AI、HPC及先進封裝需求快速成長，帶動高階矽晶圓需求穩步提升，憑藉著完整產品布局與集團資源整合優勢，持續強化在AI半導體供應鏈中的競爭力。

在基本面營運方面，中美晶6月營收月增14.8%、年增7.6%，第2季營收季成長8.9%、年增率4.3%，上半年營收突破400億元大關，第2季營收及6月營收亦雙雙刷新歷年同期紀錄。公司表示，目前客戶拉貨動能持續改善，營收表現符合預期。

產品布局方面，隨AI伺服器、高速運算及資料中心持續擴建，先進製程晶片需求同步提升，中美晶亦積極推動全球產能布局，美國、日本及歐洲新產能陸續建置，以因應長期需求成長。

展望後市，AI仍是推動半導體產業成長的主要動能。隨全球晶圓庫存逐步回歸正常水位，加上先進製程與高階晶圓需求持續提升，營運有望穩步回升。法人亦看好，中美晶在半導體與綠能雙引擎帶動下，營運成長動能可望逐步增強，投資人可透過中美晶期貨進行布局。（兆豐期貨提供）

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