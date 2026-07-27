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期貨商論壇／原油期 靈活布局
美伊衝突再度升級後，市場擔憂中東局勢失控，原油供應與航運安全面臨更高不確定性。EIA數據顯示，7月24日WTI原油價格來到每桶92.3美元，較前一周大漲10.9美元，反映市場已快速納入供給中斷風險。本波漲勢核心在於「中東雙航道風險」升高。荷莫茲海峽衝突若擴大，將直接衝擊中東原油出口；同時，胡塞武裝在紅海周邊的威脅，使沙國等產油國原本可用的替代出口路線變得脆弱。
相較之下，庫存因素僅扮演輔助角色。雖美國SPR與總庫存水位偏低，使市場緩衝能力下降，但近期商業庫存並未出現單邊急降，顯示本次油價上漲主要仍是風險溢價重估。後續觀察重點在於美伊衝突是否降溫、荷莫茲與紅海航運是否恢復穩定，及高油價是否重新推升通膨壓力，進而影響央行降息步調與全球金融市場波動。
想參與能源行情，或是希望進行避險操作的投資人，都可善用期貨及選擇權工具進行彈性布局。投資人可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品具備三大優勢：採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民。須留意期貨的槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，務必做好資金控管。（統一期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
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