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期貨模擬賽 三校大贏家

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。 期交所／提供
期交所。 期交所／提供

臺灣期貨交易所舉辦「115年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」已順利完賽，本次吸引53所大專院校、1,090位學生踴躍組隊參賽，透過期交所「新一代虛擬交易所」平台進行實戰模擬。

競賽自4月13日至7月1日止，共計56個交易日，參賽隊伍在多變的市場環境中，運用期貨與選擇權商品進行策略操作，展現將課堂理論與市場實務結合的學習成果。

本次競賽激烈，最終成績正式揭曉，前三名分別由雲林科技大學財務金融系「一柱擎天是大哥」、清華大學電機資訊學院學士班「快樂寶貝」，以及東吳大學財務工程與精算數學系「給我擦皮鞋」奪得；第四至第15名優勝隊伍則涵蓋世新大學、長榮大學、高雄科技大學、中原大學、崑山科技大學、朝陽科技大學及銘傳大學參賽隊伍。

期交所表示，各隊交易策略亦相當多元，在趨勢研判上，涵蓋全球總經、AI題材及電子權值股資金動能之分析，亦運用均線、KD 、成交量、支撐壓力及期貨未平倉量等技術指標作為進出場參考；操作模式則涵蓋當沖、短線趨勢交易及波段操作，並搭配選擇權避險、指數期貨對沖及股票期貨題材操作，以兼顧獲利機會與風險控管。

為表揚優異隊伍與指導老師，鼓勵其將所學應用於期貨市場，期交所提供豐富獎金，競賽獎第一名團隊可獲8萬元獎金，指導老師亦獲3萬元獎金，另設置多元獎項，如「程式交易獎」鼓勵學生運用程式交易工具，提升策略執行能力；「黃金類商品績效獎」則鼓勵學生認識黃金類商品與股價類商品走勢不同的特性，培養多元商品操作及跨市場風險控管能力。

期交所表示，「縱橫期海Trade Like a Pro」競賽以教育推廣為核心宗旨。透過高品質的模擬交易平台，提供學生接近真實市場的演練環境，協助其熟悉期貨市場運作、商品特性及風險控管觀念。

未來期交所將持續深耕校園期貨教育，優化模擬交易活動，協助青年學子累積金融市場實務經驗，培養具備市場敏感度、策略思維與風險意識的新世代金融人才。

期交所 臺灣期貨交易所 選擇權

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