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8月電子期、金融期齊漲
台北股市今天下跌20.65點，收43634.19點。8月電子期收2793.4點，上漲13.65點，正價差24.14點；8月金融期收3136.4點，上漲47.8點，逆價差21.1點。
8月電子期以2793.4點作收，上漲13.65點，成交225口。
電子現貨以2769.26點作收，下跌3.77點；8月電子期貨與現貨相較，正價差24.14點。
8月金融期以3136.4點作收，上漲47.8點，成交271口。
金融現貨以3157.50點作收，上漲45.14點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差21.1點。實際收盤價以期交所公告為準。
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