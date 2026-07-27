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8月台股期指漲93點

中央社／ 台北27日電

台北股市今天終場跌20.65點，收43634.19點。8月台指期以43907點作收，上漲93點，與現貨相較，正價差272.81點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨43814點、9月期貨43949點。

台股今天終場跌20.65點，收43634.19點，成交金額新台幣7176.86億元。

8月台指期貨以43907點作收，漲93點，成交6萬5914口；9月期貨以44040點作收，漲91點，成交417口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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