8月台股期指漲93點

台股高股息ETF話題持續發燒，人氣前三高的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919），今年均大幅度提升現金股利，單季配息金額增幅達55.89%至85.19%不等。 面對即將到來的8月配息，許多投資人關心00878配息金額要達到多少才算合理？財經Youtuber知美分析，若以維持近期年化殖利率約8%的水準推算，8月份配息若能維持在0.66元以上即算及格；若想挑戰9%以上的殖利率，則配息金額需提升至0.737元以上，才算超乎預期。

2026-07-27 11:10