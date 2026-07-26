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美元期 強勢格局

經濟日報／ 記者周克威整理

近期外匯市場的核心焦點，完全圍繞在中東地緣政治衝突，以及其引發的全球通膨外溢效應。在「戰爭避險」與「利差交易」兩股強大買盤的推波助瀾下，美元指數呈現強勢震盪走高的格局。

驅動美元強勢的最核心關鍵，在於能源價格飆升對美國貨幣政策路徑的定價。隨著中東衝突急遽惡化，胡塞組織襲擊油輪導致布蘭特原油突破每桶100美元大關，市場對通膨死灰復燃的擔憂快速升溫。這股通膨疑慮不僅推升美債殖利率創下年內新高，更讓市場開始評估聯準會年底前可能再度升息的風險。在美債殖利率大幅攀升的支撐下，美元的利差優勢進一步擴大，成為吸引國際資金回流的強力磁鐵。

相關主要非美貨幣表現，走勢普遍受到強勢美元、與自身貨幣政策差異的雙重壓抑。總結來看，當前的美元指數正處於極具支撐力的總經環境中。一方面，中東戰局升級與航運受阻帶來的恐慌情緒，穩固美元作為全球首選避險貨幣的地位；另一方面，高油價引發的再通膨交易預期，使得美債殖利率易漲難跌，持續提供美元堅實的底部保護。

短期之內，在中東地緣風險未見顯著降溫、且高位油價牽制聯準會降息空間的背景下，美元指數預期將維持高檔強勢格局，持續主導國際外匯市場的資金流向。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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合晶期保證金調高

臺灣期貨交易所今（27）日調高合晶期貨（PLF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係合晶（6182）經櫃檯買賣中心公布為處置有價證券，處置期間為7月24日至8月10日。

黃金期 暫時觀望

受到美國強韌經濟數據、高利率環境、與油價波動交織影響，7月國際金價呈震盪打底格局。中東地緣衝突引發布蘭特原油飆破100美元，但隨油價加劇通膨擔憂，反而抑制金價走弱。此外，美國失業救濟人數等數據維持強勁，市場預期聯準會升息機會高，推升10年期美債殖利率至4.6%上方，利率和美元強勢提高黃金機會成本，限制其上行空間。

漢翔、晟田 押長天期

美國總統川普再釋強硬訊號，美伊情勢未見和緩訊號，加上Google、特斯拉財報引發AI變現疑慮，資金轉向關注其他族群。發行券商指出，看好軍工族群後市表現的投資人，可留意漢翔（2634）、晟田（4541）等相關權證的布局機會。

智邦、金像電 四檔靚

台股短線雖陷入高檔震盪格局，但擁有基本面、營運展望度高的AI供應鏈，包括智邦（2345）、金像電（2368）等個股，仍受投資買盤的青睞。權證券商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可買進價內外10%內、距離到期日超過四個月的相關認購權證低接布局。

聯茂 挑價內外15%

聯茂（6213）6月營收月增10.8%、年增48%，續創單月歷史新高，帶動第2季營收季增26.1%、年增29.9%，創單季歷史新高，主要受惠通用型伺服器需求強勁、AWS OAM放量出貨，及漲價效益全面發酵。

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