近期外匯市場的核心焦點，完全圍繞在中東地緣政治衝突，以及其引發的全球通膨外溢效應。在「戰爭避險」與「利差交易」兩股強大買盤的推波助瀾下，美元指數呈現強勢震盪走高的格局。

驅動美元強勢的最核心關鍵，在於能源價格飆升對美國貨幣政策路徑的定價。隨著中東衝突急遽惡化，胡塞組織襲擊油輪導致布蘭特原油突破每桶100美元大關，市場對通膨死灰復燃的擔憂快速升溫。這股通膨疑慮不僅推升美債殖利率創下年內新高，更讓市場開始評估聯準會年底前可能再度升息的風險。在美債殖利率大幅攀升的支撐下，美元的利差優勢進一步擴大，成為吸引國際資金回流的強力磁鐵。

相關主要非美貨幣表現，走勢普遍受到強勢美元、與自身貨幣政策差異的雙重壓抑。總結來看，當前的美元指數正處於極具支撐力的總經環境中。一方面，中東戰局升級與航運受阻帶來的恐慌情緒，穩固美元作為全球首選避險貨幣的地位；另一方面，高油價引發的再通膨交易預期，使得美債殖利率易漲難跌，持續提供美元堅實的底部保護。

短期之內，在中東地緣風險未見顯著降溫、且高位油價牽制聯準會降息空間的背景下，美元指數預期將維持高檔強勢格局，持續主導國際外匯市場的資金流向。（永豐期貨提供）

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