受到美國強韌經濟數據、高利率環境、與油價波動交織影響，7月國際金價呈震盪打底格局。中東地緣衝突引發布蘭特原油飆破100美元，但隨油價加劇通膨擔憂，反而抑制金價走弱。此外，美國失業救濟人數等數據維持強勁，市場預期聯準會升息機會高，推升10年期美債殖利率至4.6%上方，利率和美元強勢提高黃金機會成本，限制其上行空間。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，在3月2日金價衝高到5,401.06美元時，持有量同時達到高峰1,101.33公噸，而後隨著金價回檔，持有量隨之減少至7月24日的1,007.87公噸，減幅將近9%，顯示長期基金有持續減碼的動作。7月14日黃金的CFTC非商業人交易部位減少0.75萬口至18.6萬口，投機型交易者有出場的動作，買盤力道衰減，不利後勢表現。

從技術面來看，6月以來金價呈現一路下跌的走法，7月以來落在4,000美元狹幅整理，指標KD在50之下再次交叉走空，而原油價格一路飆升恐將壓縮黃金的空間，行情恐將有持續下跌的可能，保守看待金價後勢。

黃金有多元化的交易方式，台灣期貨交易所自7月6日起，調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權縮小契約規模，有助投資人更加靈活操作。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）