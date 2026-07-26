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聯茂 挑價內外15%
聯茂（6213）6月營收月增10.8%、年增48%，續創單月歷史新高，帶動第2季營收季增26.1%、年增29.9%，創單季歷史新高，主要受惠通用型伺服器需求強勁、AWS OAM放量出貨，及漲價效益全面發酵。
聯茂第2季全產品線累計調漲報價約30%，已完全反映前一季未能即時轉嫁的原物料成本，其中5月自結稅後淨利達4.3億元，單月每股獲利（EPS）1.21元。6月隨漲價完整貢獻，獲利呈逐月走升態勢，隨高階銅箔基板供需持續吃緊，上修第2季毛利率預估至22%，單季EPS達3.1元，季增266.7%、年增174.3%。看好聯茂的投資人，建議利用價內外15%內、可操作天期超過四個月的認購商品介入。（群益金鼎證券提供）
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