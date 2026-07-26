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台塑 選逾四個月
台塑（1301）本業在今年第2季轉虧為盈，主要受惠美伊衝突推升原油及石化原料價格，加上享有低成本庫存優勢；下游客戶因供應疑慮提前回補庫存，帶動銷售動能提升。產品平均售價上漲有效抵銷出貨量下滑影響，推升獲利回溫。
展望第3季，隨原料供應恢復正常，開工率可回升至80%-90%。美伊局勢若轉和緩，油價回落可能使下游客戶觀望，產品價格漲勢亦可能趨緩，預期本業獲利表現將略低於第2季。但公司具轉投資收益及業外收益支撐，加上台塑美國受惠低成本乙烷原料優勢，全年獲利目標持續看好。看好台塑的投資人，建議利用價內10%至價平、可操作天期逾四個月的商品介入。（中國信託證券提供）
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