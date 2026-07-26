智邦、金像電 四檔靚

台股短線雖陷入高檔震盪格局，但擁有基本面、營運展望度高的AI供應鏈，包括智邦（2345）、金像電（2368）等個股，仍受投資買盤的青睞。權證券商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可買進價內外10%內、距離到期日超過四個月的相關認購權證低接布局。

智邦第2季因進入傳統旺季與工作天數回升，資料中心客戶加速拉貨800G高階網路交換器產品，再加上新一代AI加速卡產品也於季中正式量產，自4月起，單月營收陸續創單月新高紀錄。因此，市場調升營業淨利預估28.1%至136.2億元、季增35.6%，稅後淨利109.6億元、季增31.5%，每股獲利（EPS）19.6元，營運將創歷史單季新高。

此外，因美系客戶用於資料中心的AI運算加速卡與企業用高階網路交換器產品需求強勁，受惠運算加速器逐代推出與美系客戶800G網路交換器提前於上半年加速拉貨，訂單需求優於預期，因此，市場上調今年整體營收預估至3,672.3億元、年增47.9%，稅後淨利為446.4億元、年增69.7%，EPS 79.8元，獲利有望創歷史新高。

金像電在高多層厚板（HLC）製程良率優異，成為美系CSP大廠主要ASIC AI PCB板供應商後，今年第2季第三代ASIC AI平台將開始放量，下半年達出貨高峰；此外，2026年AI新平台發展，交換器規格需全面拉升至800G，帶動金像電板層數往38-44層設計、材料主要採用M8，首季800G Switch已成為金像電Networking中最大營收項目。