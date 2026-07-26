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漢翔、晟田 押長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統川普再釋強硬訊號，美伊情勢未見和緩訊號，加上Google、特斯拉財報引發AI變現疑慮，資金轉向關注其他族群。發行券商指出，看好軍工族群後市表現的投資人，可留意漢翔（2634）、晟田（4541）等相關權證的布局機會。

漢翔6月營收28.43億元，年增7.23%，月減17.63%；第2季營收91.95億元，季增21.2%，年增12.98%；累計上半年營收億元167.82億元，年成長7.04%。法人指出，在國防預算提升，及無人機產業發展帶動下，漢翔後續業績將恢復成長狀態。

法人指出，漢翔為國內無人機產業技術來源及製造主要廠商之一，預估未來將取得國防部相關無人機標案，或協助其他得標廠商，量產製造無人機，而在反制系統部分，漢翔積極研發軟殺及硬殺類產品，預計下半年開始推出新產品，無人機將成為漢翔後續業績成長主要動能之一。

晟田6月營收1.99億元，年增58.68%，月增8.83%；第2季營收5.49億元，季增21.72%，年增34.9%；累計上半年營收10億元，年成長33.28%。法人指出，受惠於終端航太客戶交機進度逐步回穩，晟田與航太一線客戶正加速拉升關鍵零組件產量，帶動營運成長。法人看好晟田隨著高毛利產品比重增加，產品組合優化實現正向發展。

權證發行商建議，看好漢翔、晟田等軍工股股價後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過五個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

漢翔 無人機 Google

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