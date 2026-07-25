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緯穎 兩檔強強滾
緯穎（6669）6月營收1,113.71億元，改寫單月歷史新高，月增32.5％，年增29.8％；第2季營收衝上2,781.53億元，改寫單季新猷，季增0.6％，年增26％；上半年營收5,546.6億元，年增41.7％，也是同期新高。
法人指出，緯穎營收創高主因AI伺服器及ASIC伺服器出貨動能暢旺。法人認為，今年通用伺服器出貨量成長超過20%；在AWS T3部分，氣冷版本開始量產，水冷版本有望在第4季開始出貨，預期下半年營收逐季成長；至於AMD Helios機櫃預計第4季出貨，將成為進一步帶動明年營收成長的主力。
權證券商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證。（台新證券提供）
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