半導體先進封裝除泡設備龍頭印能科技（7734）受惠於AI晶片與矽光子（CPO）強勁需求，訂單能見度已達未來數季。法人預期，隨著高階除泡與烘烤設備陸續交機，印能科技今年營收有望呈現逐季走揚態勢，展現強勁的營運動能。

法人表示，受到AI供應鏈擴產與先進製程滲透率提升帶動，印能科技在中長線產業格局中占據關鍵地位，市場對其獲利爆發力寄予厚望。反映在股價表現上，近期走勢回溫、成交量逐步放大，吸引外資與主力資金回補。

權證發行商建議，可透過相關衍生性商品如認購權證進行槓桿布局，建議挑選價內外5％內、距到期日90天以上的權證參與行情。（元大證券提供）

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