聽新聞
0:00 / 0:00
巨大 選逾三個月
巨大（9921）受惠歐洲與中國大陸需求回溫，第2季營收167億元，季增33%、年增6%。第1季新車款上市後的銷售表現亮眼，帶動通路回補庫存，歐洲自有品牌銷售重拾年增動能，產品均價提高將推升利潤率表現。
自行車產業在疫情期間創下歷史銷售高峰後，隨著庫存水位回歸健康水準，預期回補庫存需求將支撐下半年營收復甦。潛在換車周期將浮現，疫情期間購買的自行車已接近正常使用年限，高階公路車與登山車汰換周期為三至五年，通勤車為六至八年，未來兩年將增添額外需求動能。
權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品操作。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。