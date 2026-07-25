巨大（9921）受惠歐洲與中國大陸需求回溫，第2季營收167億元，季增33%、年增6%。第1季新車款上市後的銷售表現亮眼，帶動通路回補庫存，歐洲自有品牌銷售重拾年增動能，產品均價提高將推升利潤率表現。

自行車產業在疫情期間創下歷史銷售高峰後，隨著庫存水位回歸健康水準，預期回補庫存需求將支撐下半年營收復甦。潛在換車周期將浮現，疫情期間購買的自行車已接近正常使用年限，高階公路車與登山車汰換周期為三至五年，通勤車為六至八年，未來兩年將增添額外需求動能。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品操作。（凱基證券提供）

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