聽新聞
0:00 / 0:00

日月光、京元電 四檔靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美系大行認為，Google財報對TPU與Axion CPU發展是正面解讀，也有利於整體AI供應鏈，對日月光投控（3711）及京元電（2449）重申正向看法；權證發行商表示，可挑長天期的相關權證操作。

日月光投控第2季受惠LEAP需求持續強勁，來自oS外包、晶圓測試及AI／HPC需求提升；第3季受惠Full Process業務進入量產初期，美系高階運算客戶產品需求帶動oS、FOCoS及FOCoS-Bridge需求提升，且晶圓測試與先進測試需求同步升溫；PMIC、車用、工業及IDM外包需求回溫，支撐傳統封裝維持穩健，法人估第3季營收可望季增13.4%。新廠改造、設備進機與折舊費用持續增加，但受惠LEAP營收占比持續提升、先進封裝規模擴大及傳統封裝選擇性漲價效益，預估稅後淨利有望季增19.9%。

京元電董事會決議斥資14億美元赴美國設立孫公司並投資設廠，擴大全球供應鏈布局。若加計今年上調至500億元的資本支出，京元電整體投資規模合計達949億元，逼近千億元大關，創下歷來之最。赴美投資主要因應全球供應鏈布局需求，資金將透過自有資金或銀行借款分階段投入。

此外，京元電憑藉自製預燒爐（Burn-in）優勢，在AI GPU成品測試市場具領導地位。

看好日月光投控、京元電子後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期超過四個月的認購權證操作。

京元電 日月光 日月光投控

延伸閱讀

全民權證／日月光 兩檔放閃

聯發科、緯穎 權證四檔聚光

大立光、新日興 四檔靚

信驊、川湖 押逾三個月

相關新聞

亞德客、寶雅 認購聚光

隨著全球供應鏈重組帶動的自動化升級浪潮，加上國內消費市場強勁復甦，氣動元件大廠亞德客-KY（1590）、美妝雜貨龍頭寶雅（5904），近期雙雙獲得外資與本土法人高度關心，產業後市與股價表現成為吸引市場目光焦點。

威剛、宜鼎 瞄準90天期

台股昨（24）日跌破季線，記憶體族群漲跌互見。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資人可以留意威剛（3260）、宜鼎（5289）等相關權證的布局機會。

日月光、京元電 四檔靚

美系大行認為，Google財報對TPU與Axion CPU發展是正面解讀，也有利於整體AI供應鏈，對日月光投控（3711）及京元電（2449）重申正向看法；權證發行商表示，可挑長天期的相關權證操作。

緯穎 兩檔強強滾

緯穎（6669）6月營收1,113.71億元，改寫單月歷史新高，月增32.5％，年增29.8％；第2季營收衝上2,781.53億元，改寫單季新猷，季增0.6％，年增26％；上半年營收5,546.6億元，年增41.7％，也是同期新高。

印能 挑價內外5％

半導體先進封裝除泡設備龍頭印能科技（7734）受惠於AI晶片與矽光子（CPO）強勁需求，訂單能見度已達未來數季。法人預期，隨著高階除泡與烘烤設備陸續交機，印能科技今年營收有望呈現逐季走揚態勢，展現強勁的營運動能。

巨大 選逾三個月

巨大（9921）受惠歐洲與中國大陸需求回溫，第2季營收167億元，季增33%、年增6%。第1季新車款上市後的銷售表現亮眼，帶動通路回補庫存，歐洲自有品牌銷售重拾年增動能，產品均價提高將推升利潤率表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。