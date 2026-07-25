日月光、京元電 四檔靚

美系大行認為，Google財報對TPU與Axion CPU發展是正面解讀，也有利於整體AI供應鏈，對日月光投控（3711）及京元電（2449）重申正向看法；權證發行商表示，可挑長天期的相關權證操作。

日月光投控第2季受惠LEAP需求持續強勁，來自oS外包、晶圓測試及AI／HPC需求提升；第3季受惠Full Process業務進入量產初期，美系高階運算客戶產品需求帶動oS、FOCoS及FOCoS-Bridge需求提升，且晶圓測試與先進測試需求同步升溫；PMIC、車用、工業及IDM外包需求回溫，支撐傳統封裝維持穩健，法人估第3季營收可望季增13.4%。新廠改造、設備進機與折舊費用持續增加，但受惠LEAP營收占比持續提升、先進封裝規模擴大及傳統封裝選擇性漲價效益，預估稅後淨利有望季增19.9%。

京元電董事會決議斥資14億美元赴美國設立孫公司並投資設廠，擴大全球供應鏈布局。若加計今年上調至500億元的資本支出，京元電整體投資規模合計達949億元，逼近千億元大關，創下歷來之最。赴美投資主要因應全球供應鏈布局需求，資金將透過自有資金或銀行借款分階段投入。

此外，京元電憑藉自製預燒爐（Burn-in）優勢，在AI GPU成品測試市場具領導地位。

看好日月光投控、京元電子後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期超過四個月的認購權證操作。