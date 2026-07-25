威剛、宜鼎 瞄準90天期

台股昨（24）日跌破季線，記憶體族群漲跌互見。發行券商指出，看好記憶體族群後市表現的投資人可以留意威剛（3260）、宜鼎（5289）等相關權證的布局機會。

法人指出，2026年下半年記憶體產業持續由AI需求主導，HBM、Server DDR5及Enterprise SSD維持供不應求，三星、SK 海力士、美光皆優先擴充HBM4與高階DRAM產能，並縮減DDR4供給，帶動價格續強。PC與手機DRAM需求溫和回升，NAND受企業級SSD支撐，但消費性需求仍偏弱。

威剛6月營收146.6億元，連四月創單月新高，月增13.3%，年增212%；推升第2季營收達381.6億元，連三季改寫新猷，季增46.1%，年增198.5%；上半年營收642.72億元，年增183.33%。法人指出，上半年將受惠於DRAM低價庫存紅利使獲利表現強勁，還有記憶體產能排擠以及惜售策略，即便下半年低價庫存優勢減少，但透過上半年對NAND的提前拉貨布局，享有下半年NAND缺貨紅利，足以維持全年強勁獲利表現，推估若下半年持續漲價，獲利表現將更加亮眼。

宜鼎6月合併營收82.08億元，較5月成長8.5%，與去年同期年增696.3%；累計上半年營收為356.26億元，較去年同期增加530.9%。

權證發行商建議，看好威剛、宜鼎可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。