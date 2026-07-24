科技巨頭報喜 台指期夜盤上半場站回44K大關

台指期夜盤24日開盤時，在美股電子盤回神帶動，以43,820點、上漲6點開出後，雖短線一度翻黑，但在買盤快速推升下，指數一路上攻，並在國際油價回跌、科技巨頭報喜，進一步激勵市場買氣，那斯達克電子盤應聲由黑翻紅，激勵指數最高來到44,306點、上漲492點，截至晚間約21點，指數約在44,018點、上漲204點，收復44K大關。

24日美股電子盤焦點，在於英特爾（Intel）公布亮麗的第2季財報、優於市場預期的第3季展望，並將今年資本支出大幅調升到200億美元以上，在AI強勁需求帶動中，預估第3季營收指引區間在158億至168億美元，毛利率42%，每股獲利為0.38美元，另外，AMD大幅上調AI時代服務器CPU市場預期，預計2030年市場規模將由此前預測的1,200億美元、進一步擴大為2,200億美元，化解市場對AI前景疑慮中，英特爾股價一度上漲逾5%，AMD、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）也同步反彈雖隨後漲幅收斂，但仍帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,371元、上漲11元附近遊走，電子期上漲0.70%，半導體期上漲1.11%，中型100期貨指數上漲0.62%。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股在近日大盤在低量反彈下，月線反壓顯著且難以突破，隨中東地緣政治風險再度升溫，多頭信心備受打擊，短線反彈走勢宣告終結，24日大盤重挫不僅完全回補多方缺口，收盤更失守季線與5日線，若下一個交易日無法迅速站回季線以及5日線，後市恐將向下測試41,967低點，以尋求打第二隻腳的支撐，反之若能迅速重返季線與5日線，盤勢則有機會維持在季線至月線間進行區間震盪整理。