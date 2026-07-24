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4,000元以上超高價股唯一走紅！緯穎逆勢漲逾半根停板

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
緯穎。聯合報系資料照
緯穎。聯合報系資料照

伺服器大廠緯穎（6669）今日表現亮眼，在台股高價股震盪下跌之際，成為4,000元以上超高價族群中唯一逆勢上漲的個股，盤中更是大漲逾半根停板，展現強勁的買盤支撐與基本面實力。

法人指出，緯穎的強勁表現反映了市場對AI伺服器產業後市的高度信心。隨著全球各大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設資本支出，包含新一代GPU機櫃與客製化ASIC伺服器需求皆維持旺盛。緯穎憑藉深厚的高密度機櫃設計、液冷散熱技術及系統整合能力，已從傳統代工轉型為客戶的共同設計夥伴，具備極高的客戶黏著度與市場不可替代性。

此外，繼瑞銀證券調高緯穎的目標價至7,000元，看好下半年營運迎來多重助力，滙豐證券也加入看多雙強行列，對緯穎股價預期高達8,400元

展望後市，AI算力建置浪潮未見停歇，隨著次世代高功耗機櫃加速出貨，緯穎在先進散熱與電源架構上的領先優勢將持續發酵。市場預估其營運可望隨著AI伺服器比重提升而穩步走揚，長線動能看好。

緯穎 伺服器 台股

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