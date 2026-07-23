美股拖累台指期！夜盤高低點震盪逾970點 失守45K大關

市場看好Google母公司Alphabet財報，普遍預期將釋出正面訊息，同時關注Google新一代自研晶片（ASIC）Google TPU進展，不僅推升供應鏈聯發科（2454）股價，也帶動ASIC族群走揚，包括緯穎（6669）昨（22）日亮燈漲停，相關權證同受矚目。

2026-07-23 00:22