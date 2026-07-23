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美股拖累台指期…夜盤高低點震盪逾970點 失守45K大關

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美股拖累台指期！夜盤高低點震盪逾970點 失守45K大關

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤23日以44,853點開低，盤中走勢暫時向下震盪。 示意圖／聯合報系資料照
台指期夜盤23日以44,853點開低，盤中走勢暫時向下震盪。 示意圖／聯合報系資料照

台指期夜盤23日以44,853點開低，盤中走勢暫時向下震盪。截至晚間9點45分，上半場盤中雖一度翻紅、最高達45,028點，但空方持續攻擊，空頭賣壓摜至最低暫達44,052點，高低點震盪976點，跌破45,000大關，持續於44,100點附近震盪。

法人分析，就技術面觀察，台指期夜盤再戰4萬5千點關卡，但因近日成交量萎縮，上檔月線壓力難以突破，短線將在缺口與月線之間震盪，待成交量回升到20日均量之上並站回月線，才有利台股延續反彈。

截至晚間9點45分，美股僅費城半導體指數走強，其餘三大指數走弱；法人指出，Alphabet與特斯拉（Tesla）公布財報後，表現優劣參半，市場持續檢視大型科技業龐大AI投資能否有效轉化為獲利；另一方面，美伊緊張情勢升溫，推升布蘭特原油價格突破每桶100美元。因此，近期台股短線受惠外資籌碼轉佳及技術面轉強，有助支撐盤勢，但美股財報表現與油價攀升帶來的通膨疑慮仍將干擾市場情緒，預料指數將維持高檔震盪整理格局。

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