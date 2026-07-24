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全民權證／緯穎 鎖定逾150天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

緯穎（6669）伺服器展望正向，法人預期全球一般伺服器至少年增15%以上，緯穎CSP客戶對於一般伺服器需求年增20至30%水準，後市營運可期。

法人表示，緯穎近期在AI GPU Server有機會持續取得新專案，及AMD Helios機櫃可望於第4季出貨，使今年GPU翻倍成長無虞，預期下半年將進入ASIC新產品出貨階段，帶動營收明顯優於上半年。目前ODM業務受惠AI機櫃出貨順暢，營收持續攀高，且本益比仍僅約今、明年獲利13倍、11倍，評價具吸引力，維持「買進」評等。

權證發行商建議，看好緯穎後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上等相關權證布局，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

緯穎 ODM 伺服器

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