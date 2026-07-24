全民權證／南亞科 二檔聚光

受惠記憶體價格調漲，南亞科（2408）第2季營收較去年倍增，法人看好第3季平均售價仍有上揚空間，加上應用於AI基礎設施及伺服器的營收占比已逾兩成，預期今年營運表現亮眼可期。

法人分析，南亞科短期專注滿足DDR4供給緊缺，長期將擴大AI相關產品加入銷售組合。目前持續提供多樣產品組合，滿足包括 DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4／4X、DDR3 及 LPDDR3等需求；另外與多家客戶開發客製化產品，以滿足AI基礎設施的相關需求，甚至推出類HBM產品。在DRAM價格持續上揚，將推升全年獲利表現。

權證發行商表示，看好南亞科的投資人，可挑價內外10%以內，有效天期四個月以上權證介入。（中國信託證券提供）

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