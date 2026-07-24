期貨商論壇／南亞科期 偏多看

記憶體大廠南亞科（2408）受惠於全球三大原廠將產能優先排定至高頻寬記憶體（HBM）與DDR5，導致標準型DRAM與傳統Flash供給偏緊，加上產品平均售價持續強勁揚升，第2季營運再創高峰。

南亞科上半年DDR4及DDR5出貨比重提升且報價逐季上揚，其中AI基礎設施及伺服器相關產品營收占比已突破兩成，同時先進製程研發按計畫推進，新廠第一階段預計2028年達到月產3萬片，若全產能達4.5萬片，總資本支出將達4,800億元。

展望後市，AI引發的強勁需求持續改變全球記憶體供需結構，並排擠消費性產品供給，市場供不應求格局預期延續數季，簽署長期供貨合約已成產業共識，價格上漲動能看好延伸至2027年。

再由技術面看，南亞科期貨自5月以來多方動能明顯增強，指數突破近兩個月橫盤整理區間後，展開一波強勁上攻行情，並沿著月線穩步震盪走高。6月底創下波段新高後，短線因漲多出現獲利了結賣壓，指數轉為高檔震盪整理，短中期均線亦呈現糾結。

此外，AI應用帶動高階DRAM與LPDDR產品需求強勁，市場供給偏緊，有助後續營運表現，因此，建議投資人仍可樂觀看待南亞科期貨後市發展。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）