全民權證／緯創 挑價內外10%

伺服器代工大廠緯創（3231）6月合併營收衝上3,218.22億元，為單月歷史次高，也是歷年最旺6月，帶動第2季合併營收達8,954.43億元，亦為歷史單季新高，累計上半年營收1兆7,417.46億，同步改寫同期新高，年增94％。

全球伺服器市場在AI伺服器強勁擴張下，今年將是出貨總量創新高的一年。法人指出，緯創預期全年營收將呈雙位數成長，AI伺服器在第1季即開始持續放量出貨，基期相對較低，全年成長動能樂觀；此外，網通產品利潤率優於PC、AI伺服器系統，將進一步優化緯創獲利結構。

權證券商建議，看好緯創後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

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