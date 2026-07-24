期貨商論壇／黃金期 止跌回穩

美伊戰事持續升溫，加上葉門胡塞武裝擴大對紅海航運及油輪威脅，市場擔心戰火擴散。地緣政治風險升高，資金重新流向黃金等避險資產，帶動紐約黃金期貨反彈。

隨市場對能源供應中斷擔憂升高，國際油價上漲，意味市場預期地緣政治風險擴大，增加全球通膨及經濟成長的不確定性，使黃金避險需求獲得支撐。

技術面來看，黃金期貨重新站回4,100美元，短線有止跌回穩跡象，上方可先觀察4,150至4,200美元附近壓力。若戰事持續擴大或重要能源運輸路線遭到封鎖，金價有機會進一步挑戰4,200美元；反之，若美伊重新談判、停火消息出現，或紅海航運風險下降，避險買盤可能迅速退場，金價仍有回測4,100美元甚至4,000美元附近的可能。

投資人可透過臺灣期貨交易所發行的臺幣黃金期貨（TGF）參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動為新台幣5元，進入門檻較低，此外，由於黃金與其他資產價格相關性較低，因此可以增進投資組合效率，以達到分散風險目的。

需留意的是，期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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