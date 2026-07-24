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大立光、新日興 四檔靚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

三星電子亮相全新折疊機Galaxy Z 系列，Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8 ，帶動供應鏈包括大立光（3008）、新日興（3376）等股價表現，相關權證也備受關注。

三星此次除了Galaxy Z Fold8，並將Galaxy的 Ultra 旗艦標準帶入折疊裝置，推出Galaxy Z Fold8 Ultra，至於Galaxy Z Flip8 ，則是迄今最纖薄的Galaxy Z Flip 機型。

法人分析，第3季隨智慧手機進入旺季，新機拉貨及可變光圈鏡頭放量，可望帶動大立光營收逐月增加。中長期來看，可變光圈滲透率提升、主鏡頭及潛望式鏡頭規格持續升級，將推升高階鏡頭單機價值量，不過仍須留意記憶體成本上升，對終端需求及品牌廠拉貨節奏的影響。

另外，大立光積極布局CPO領域，憑藉高精度對位技術、自研自動化設備及產線整合能力，具備提升良率與生產效率的競爭優勢，預估2027年中可望開始量產，有助拓展手機鏡頭以外的新成長動能，並進一步強化高階光學技術競爭優勢。

新日興也受惠新產品拉貨動能逐步回升，加上產品組合持續優化，帶動營收及毛利率成長。法人分析，消費性電子市場整體復甦仍有限，終端需求疲弱，加上記憶體價格上漲推升整機成本，抑制消費者換機意願。

法人指出，新日興獲利成長動能仍將取決於新品導入效益，以及高階應用產品比重提升。尤其今年蘋果將跨入折疊機市場，可望成為新日興軸承業務的重要成長動能。

權證發行商表示，投資人若看好大立光與新日興後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期100天以上的權證介入，以小金搏大利。

新日興 大立光 三星

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