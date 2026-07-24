台指期 外資減碼空單

台股昨（23）日開高震盪，大盤早盤一度走強，但受權王台積電（2330）、記憶體及矽晶圓族群走弱拖累，指數盤中一度翻黑並下殺逾400點，不過尾盤買盤湧入，帶動指數急拉翻紅，終場指數收44,850點，上漲25點。

期貨市場方面，昨日台指期漲285點至44,930點，正價差為79.19點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加866口至1,033口，其中外資淨空單減少1,397口至75,198口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單增加1,981口至6,939口。

其中，昨日外資現貨買超，期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權與賣權OI增量相當，目前選擇權偏向區間保守。

台新期貨認為，昨日台指期開高震盪，早盤在權值股帶動下，指數一度大漲近700點、試圖挑戰月線，然逢高賣壓陸續出籠，終場以黑K棒留下影線作收；目前指數盤中站上45,000點整數關卡，短線上有機會震盪走高，但仍須留意上方月線反壓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，7月第四周周五結算的買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在42,000點。

整體而言，昨日大盤成交量維持在不到9,000億元的低位，顯示市場追價意願薄弱，資金依然維持濃厚觀望心態，操作上建議保持耐心，靜待後續大盤出現「量增價揚」並站上整體均線、確認趨勢回穩後，再進行較積極的資金調配。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選保守看待，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股K線顯示上有壓、下有撐，短線操作偏向區間保守方式。