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信驊、川湖 押逾三個月
AI伺服器需求持續升溫，法人看好供應鏈營運動能延續。其中，信驊（5274）受惠ASIC新平台導入與AI機櫃出貨放量，下半年營收可期；川湖（2059）在AI伺服器滑軌需求強勁帶動下，營運展望樂觀，後市表現備受市場關注。
法人指出，信驊將與全球低功耗FPGA廠萊迪思半導體建立策略合作，將共同開發首款輔助管理晶片（SMC）AST1840，預計於今年第3季提供工程樣品，瞄準AI資料中心與伺服器控制市場商機。
法人預估，AST1840將於2026年第3季提供工程樣品、2027年下半年進入量產，2026、2027、2028年營收占比分別約低於1%、1%及1.5%。雖然短期營收貢獻仍有限，但可望優化產品組合、提升客戶黏著度，進一步擴大信驊在SMC市場的布局。
法人分析，AST1840採用結合Arm處理器系統與嵌入式FPGA的核心架構，可將伺服器平台管理與可程式化控制功能整合至單一晶片，提升客戶在伺服器控制層的客製化能力與系統擴充彈性。
長期而言，法人看好川湖AI伺服器需求擴張，觀察到AI叢集機架中的CPU機架、交換器機架及電源機架等各類硬體設備，採用伺服器滑軌的比率提升，可望進一步帶動相關產品需求成長。
權證發行商建議，看好信驊、川湖等後市具操作空間的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過100天以上相關權證布局，藉以放大槓桿利潤。
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