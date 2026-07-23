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股價崩過頭了？國巨法說前夕大摩開牌 最樂觀喊至2075元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
國巨在近期劇烈波動影響下，股價自歷史高點大幅修正逾40%。聯合報系資料照
國巨在近期劇烈波動影響下，股價自歷史高點大幅修正逾40%。聯合報系資料照

國巨（2327）在近期劇烈波動影響下，股價自歷史高點大幅修正逾40%，而在法說前夕，摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，國巨中期成長的主軸並未改變，高階AI專用多層陶瓷電容（MLCC）產能持續供不應求，維持「優於大盤」評等，最新目標價仍上看1,465元，若AI需求爆發，樂觀情境更喊至2,075元，最悲觀則為685元。

大摩科技產業分析師高燕禾表示，本次國巨法說會市場聚焦六大議題，包括：一、非AI業務需求能見度；二、MLCC漲價策略；三、鉭質電容、電阻與磁性元件等被動元件的調價規劃；四、客戶端庫存水位；五、此波景氣循環與上一波榮景的差異；六、未來中低階產能供需展望，將成為市場關注焦點。

針對國巨中長期發展，大摩特別提出三大情境分析：一、樂觀情境，目標價2,075元。高燕禾指出，若2027至2028年需求成長持續優於預期，將大幅提升國巨在高階與標準品上的定價能力。

同時國巨在 AI 領域取得重大進展並擴大市占，加上推動更多併購案豐富產品線，供不應求狀況長期延續，將帶動價格持續上漲，利潤率顯著擴增。

二、基準情境，最新目標價由1,515元降至1,465元，調幅3.3%。高燕禾分析，主因國巨2027至2028年需求維持強勁，高階產品產能利用率維持高檔，標準品利用率在消費性電子展現韌性下穩定在70%以上，公司轉型綜效、策略持續推進，並於AI領域穩健拓展市占。

另外，高利用率與原物料成本上漲，帶動產品價格持續調漲；該目標價隱含約31倍的2028預估本益比（P/E），但本益成長比（PEG）僅0.85倍，仍具投資價值。

三、悲觀情境，目標價685元。高燕禾指出，若總體經濟轉弱，非AI需求自2026下半年起大幅下滑，導致同業競爭加劇、定價主導權轉移至客戶；加上併購未見成效產生裁員與成本負擔、車用及工業需求未復甦，且AI拓展無實質進展，獲利將面臨侵蝕壓力。

大摩 國巨

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