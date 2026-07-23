三星新折疊機亮相 概念股大立光、富世達上漲

三星電子亮相全新 Galaxy Z 系列，Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8 ，帶動供應鏈今（23）日股價表現，早盤包括大立光（3008）、富世達、新日興等在盤勢震盪中，維持上漲格局。

三星此次除了Galaxy Z Fold8，並將Galaxy的 Ultra 旗艦標準帶入折疊裝置，推出Galaxy Z Fold8 Ultra，藉由寬闊的螢幕，可望提升使用者的生產力與內容創作體驗，至於Galaxy Z Flip8 ，則是迄今最纖薄的Galaxy Z Flip 機型。

三星強調，Galaxy AI 也針對不同產品型態進行優化，讓 AI 體驗更貼近使用情境。全新 Galaxy Z 系列讓每一次 AI 洞察更即時、更具行動力，每一項操作也更直覺流暢。Galaxy Z Fold8 與 Fold8 Ultra 憑藉大螢幕優勢讓多工處理變得更加輕鬆；Flip8則透過以AI為核心打造的直覺式封面螢幕（FlexWindow），讓重要資訊與常用功能觸手可及。結合與 Gemini Intelligence 等合作夥伴打造的 AI 體驗，Galaxy 協助用戶將日常大小事化繁為簡，同時兼顧透明度、隱私權與使用者對資料的掌控。

三星電子執行長、總裁暨裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文（TM Roh）表示，隨著 AI 逐漸具備更強大的主動代理能力，行動裝置將成為最貼近個人的智慧入口，帶來能理解並適應每位使用者需求的全新體驗。透過樹立折疊裝置的新標竿，三星再次推進高階行動體驗，並讓更多人迎接智慧科技的新時代。