台積電夜盤走跌 台指期夜盤上半場下跌逾百點

台指期夜盤22日開盤時，在美股電子盤急後開始修正中，以44,453點、下跌192點開出後，雖最低來到44,395點，但隨後在多頭人氣歸隊下，指數急拉翻紅，尤其是在中東局勢不明，國際油價同步反彈，壓抑美股電子盤走勢中，多頭也未能再下一城，並連連退守，截至晚間約21點，指數約在44,520點、下跌125點。

22日美股電子盤焦點，在於美高科技股超級財報周登場，市場焦點在於23日凌晨美股收盤後，將公布的谷歌（Google）、特斯拉（Tesla）、德州儀器、IBM等巨頭，尤其是谷歌是否上調今年資本支出，將攸關台股接下來走勢；目前國際大行普遍認為谷歌今年1,800億美元至1,900億美元的資本支出過於保守，多家上調至1,900億美元至2,000億美元，明年進一步成長至3,250億美元、2028年達3,650億美元至3,700億美元，不過，美股電子盤受到中東情勢不明，WTI、布蘭特等國際指標原油一度同步上漲逾3%壓制下，那斯達克一度下跌逾1%，道瓊、標普則下跌0.2~0.5%間，也牽動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,385元、下跌19元附近遊走，電子期下跌0.05%，半導體期下跌0.56%，中型100期貨指數上漲0.11%。

市場專家建議，就技術面來說，22日台股開高走高後，盤中遇20日均線與7月17日帶量大漲黑棒高點反壓開始出現震盪，終場留上影線，顯然上檔仍有反壓，成交金額不及20日均量水準，近期震盪盤堅的成交金額須來到20日均量以上，才有機會化解45,500點以上的型態反壓，否則仍有回測60日均線進入震盪整理的風險。