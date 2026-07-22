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期貨商論壇／聯茂期 坐擁題材

經濟日報／ 記者周克威整理

高盛證券在最新釋出的台灣銅箔基板（CCL）產業報告稱，繼4月高階CCL進行第一波漲價後，由於AI客戶對獲取更多高品質CCL供應展現出更強烈的需求與渴望，因此預期第3季季底將二度調價，漲幅約為10%-15%。預期關鍵的AI、高階CCL廠商將迎來強勁的毛利率擴張，季增幅可達2-4個百分點以上，且這股擴張在下半年可望放大。

廠商毛利率擴張，除因下半年更多AI專案出貨，帶動產品組合轉佳，更重要的是，下半年啟動的第二波高階CCL漲價潮，預估M7以上等級的CCL價格將季增10%-15%。

銅箔基板廠商聯茂（6213）受惠CCL漲價效益發酵，市場預期第2季獲利將大幅回升，下半年在上游E-glass材料供給仍偏緊、一般伺服器需求續強下，產品價格可維持調漲趨勢，年底泰國新產能加入後，2027年將以提升稼動率為主要成長動能；聯茂第2季營收創單季歷史新高，季增26.1%、年增29.9%，隨產品平均售價調升逾二成，毛利率可望明顯改善，投資人不妨可以留意聯茂期（KBF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

材料 聯茂

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