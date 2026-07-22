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期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理

隨中東局勢再度升溫，國際油價與美債殖利率同步走高，美元指數重新轉強。市場擔心能源價格上漲將增加企業運輸與生產成本，使通膨降溫速度放慢，也讓聯準會短期內維持高利率、甚至再次升息的可能性回到市場視線。

美元指數近期走高，歐元、日圓及多數亞洲貨幣相對走弱，接下來市場焦點將放在7月28日至29日舉行的聯準會利率會議。由於7月會議不會公布新的經濟預測與利率點陣圖，市場將更加重視會後聲明的文字變化，以及主席在記者會上對通膨、油價與未來政策方向說明。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美元指數 通膨 聯準會

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