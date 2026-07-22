聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 外資偏多操作

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者曾吉松／攝影
台股示意圖。 記者曾吉松／攝影

台股昨（22）日終場收在44,825點，上漲592點；台指期上漲256點、至44,631點，逆價差為194.78點。期貨商表示，目前台指期盤中站上45,000點整數關卡，短線上有機會震盪走高，但仍須留意上方月線反壓。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增1,884口至167口，其中外資淨空單減1,895口至76,595口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加686口至4,958口。

群益期貨（6024）表示，外資現貨買超、期貨淨空單減少，股期雙市同步偏多操作；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股K線顯示上有壓、下有撐，短線操作偏向區間保守方式。

台新期貨認為，受美股上漲激勵，台指期昨日呈開高震盪格局，惟台積電（2330）逆勢收跌，拖累指數開高後拉回整理，盤中一度回落至10日線，終場以黑K棒留上影線作收；目前指數盤中站上45,000點整數關卡，短線上有機會震盪走高，但仍須留意上方月線反壓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，7月第四周周三結算的買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在44,800點；外資台指期買權淨金額-0.77億元、賣權淨金額0.89億元。

整體來說，台股連續兩日狂彈逾2,700點，市場恐慌情緒雖暫時解除，但本質上仍屬技術性反彈，在量能未能有效放大前，操作上切忌盲目追高，留意短線獲利了結的風險。後續盤勢能否實質反轉，需密切觀察季線防守、外資期現貨籌碼是否連續回補，以及量能是否回溫。

台指期 選擇權 指數

延伸閱讀

台指期 外資減碼空單

台指期 觀望氣氛濃

期貨商論壇／台指期 謹慎操作

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

相關新聞

台指期 外資偏多操作

台股昨（22）日終場收在44,825點，上漲592點；台指期上漲256點、至44,631點，逆價差為194.78點。期貨商表示，目前台指期盤中站上45,000點整數關卡，短線上有機會震盪走高，但仍須留意上方月線反壓。

台積電夜盤走跌 台指期夜盤上半場下跌逾百點

台指期夜盤22日開盤時，在美股電子盤急後開始修正中，以44,453點、下跌192點開出後，雖最低來到44,395點，但隨後在多頭人氣歸隊下，指數急拉翻紅，尤其是在中東局勢不明，國際油價同步反彈，壓抑美股電子盤走勢中，多頭也未能再下一城，並連連退守，截至晚間約21點，指數約在44,520點、下跌125點。

聯發科、緯穎 權證四檔聚光

市場看好Google母公司Alphabet財報，普遍預期將釋出正面訊息，同時關注Google新一代自研晶片（ASIC）Google TPU進展，不僅推升供應鏈聯發科（2454）股價，也帶動ASIC族群走揚，包括緯穎（6669）昨（22）日亮燈漲停，相關權證同受矚目。

南亞科、旺宏 權證挑長天期

隨著全球AI伺服器需求持續擴張，加上消費性電子產品市況復甦，記憶體產業迎來新一輪成長周期。DRAM大廠南亞科（2408）、非揮發性記憶體（NVRAM）指標廠旺宏（2337）近期營運展現強勁動能，業績雙雙繳出優異成績單，吸引市場資金高度關注。

全民權證／日月光 兩檔放閃

日月光投控（3711）第2季受惠LEAP需求持續強勁，來自oS外包、晶圓測試等需求提升；Non-LEAP方面，Wire bond等產線稼動率維持高檔，市場估毛利率提升至21% ，稅後純益189.9億元、季增30.4%，每股純益（EPS）4.2元。

全民權證／川湖 押逾200天

AI伺服器需求持續爆發，帶動高階導軌大廠川湖（2059）營運動能強勁。隨著通用型伺服器回溫及新一代AI架構導入，市場看好川湖憑藉技術與市占率優勢，中長期營運將持續走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。