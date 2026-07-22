台指期 外資偏多操作

台股昨（22）日終場收在44,825點，上漲592點；台指期上漲256點、至44,631點，逆價差為194.78點。期貨商表示，目前台指期盤中站上45,000點整數關卡，短線上有機會震盪走高，但仍須留意上方月線反壓。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增1,884口至167口，其中外資淨空單減1,895口至76,595口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加686口至4,958口。

群益期貨（6024）表示，外資現貨買超、期貨淨空單減少，股期雙市同步偏多操作；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股K線顯示上有壓、下有撐，短線操作偏向區間保守方式。

台新期貨認為，受美股上漲激勵，台指期昨日呈開高震盪格局，惟台積電（2330）逆勢收跌，拖累指數開高後拉回整理，盤中一度回落至10日線，終場以黑K棒留上影線作收；目前指數盤中站上45,000點整數關卡，短線上有機會震盪走高，但仍須留意上方月線反壓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，7月第四周周三結算的買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在44,800點；外資台指期買權淨金額-0.77億元、賣權淨金額0.89億元。

整體來說，台股連續兩日狂彈逾2,700點，市場恐慌情緒雖暫時解除，但本質上仍屬技術性反彈，在量能未能有效放大前，操作上切忌盲目追高，留意短線獲利了結的風險。後續盤勢能否實質反轉，需密切觀察季線防守、外資期現貨籌碼是否連續回補，以及量能是否回溫。